Droni russi su Kiev, a fuoco un edificio residenziale

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Undiè in fiamme questa mattina dopo essere stato colpito dai detriti di un drone russo abbattuto dalle difese aeree ucraine: lo hanno reso noto su Telegram il sindaco della capitale, Vitaly Klitschko, e l'amministrazione militare della città (Kmava). "A seguito dell'impatto con i detriti (del drone, ndr), è scoppiato un incendio in un" nel quartiere di Sviatoshyn, ha scritto il primo cittadino. Secondo la Kmva, l'incendio è scoppiato in undi 16 piani e sono state danneggiate anche cinque auto. Finora non ci sono informazioni su eventuali feriti o vittime.