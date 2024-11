Dilei.it - Così sottile da passare sotto i mobili: ecco Roborock Qrevo Slim

Leggi tutto su Dilei.it

Un robot aspirapolvere è un valido alleato per mantenere la casa pulita, in grado di toglierci l’impegno quotidiano dil’aspirapolvere o lavare il pavimento, regalandoci tempo in più per noi. Grazie alla tecnologia di navigazione avanzata e ai sistemi di auto-pulizia, i robot aspirapolvere più avanzati non solo garantiscono pavimenti splendenti, ma sono anche autonomi e richiedono interventi manuali minimi.Robot AspirapolvereRobot Aspirapolvere 8,2 cm, Navigazione 3D ToF di Next-gen, 11.000 Pa, Sistema Carpet Boost+, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda, Pulire l'areai Divani Bassi e gli Armadietti 1.