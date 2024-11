Notizie.com - Cosa sappiamo sulla morte di Massimiliano Galletti, soccorritore italiano in Ucraina. La figlia Aurora: “Sei volato via da eroe”

Il 59enneè la prima vittima italiana del conflitto tra Russia e: era rimasto ferito dallo scoppio di una granata. È morto in circostanze ancora del tutto da chiarire, 59enneche svolgeva servizio di assistenza ai combattenti al fronte a Kharkiv. Si tratta del primomorto nel corso della guerra trae Russia.diin. La: “Seivia da” (INSTAGRAM FOTO/ANSA FOTO) – Notizie.comL’uomo era originario di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Molto conosciuto in città, lascia una moglie e unaera tutt’altro che un foreign fighter. Il 59enne era un paramedico che si occupava di soccorrere le persone ferite in battaglia.