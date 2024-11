Ilprimatonazionale.it - Combattere per conoscere se stessi: 25 anni di Fight Club

Roma, 2 nov – Il secondo millennio stava volgendo al termine, ma ci lasciava regalandoci una perla che, a distanza di venticinque, è ancora una pietra miliare del cinema e dell’arte. Stiamo parlando di, diretto da David Fincher. Dal romanzo alla pellicola Per arrivare alla pellicola dobbiamo però partire dall’omonimo romanzo scritto dall’autore statunitense di origine ucraina Chuck Palahniuk. L’autore, omosessuale dichiarato ma talmente lontano dall’universo Lgbtq da esserne totalmente osteggiato, esordì alla pubblicazione nel 1996. Proprio con, una storia che parte dal mondo dei combattimenti clandestini per poi sfociare addirittura in un tentativo di sovvertimento dell’ordine costituito. L’opera passò quasi del tutto inosservata.