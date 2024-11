Sport.periodicodaily.com - Catanzaro vs Frosinone: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi vogliono sfruttare la scia positiva per risalire ancora la china, mentre i ciociari sembrano già rassegnati ad una dolorosa retrocessione.vssi giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sembra ormai alle spalle il momento critico che hanno attraversato i calabresi che hanno riacquistato fiducia al punto da trovarsi ora a soli due punti dalla zona playoff con 13 punti. La squadra di Caserta nelle ultime cinque partite hanno collezionato sette punti, grazie alla vittoria contro il Sudtirol e ai pareggi con Salernitana, Modena, Bari e Pisa, che hanno ridato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Notte fonda, invece, per i ciociari, ancorati all’ultimo posto con 8 punti.