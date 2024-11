Tg24.sky.it - Bimbo di quattro anni morto in un incidente a Biella, indagati i genitori

Omicidio colposo: è questa l'ipotesi di reato per la quale sonoil papà e la mamma del piccolo Enrico, ildi meno diin unstradale accaduto due notti fa a Trivero, nel Biellese. Secondo quanto ricostruito finora, il bambino probabilmente era in braccio alla mamma, sul sedile anteriore del passeggero e non nell'apposito seggiolino di sicurezza. I carabinieri che hanno effettuato i rilievi ipotizzano che sia stata proprio la collocazione delal momento dello schianto della vettura contro un muro a peggiorare gli effettisul piccolo, poi arrivato in fin di vita al Regina Margherita di Torino.