Baredi: "Un tavolo permanente tra genitori, prof e istituzioni"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) La scuola aperta alla partecipazione delle famiglie, concepita come il luogo per eccellenza della libera circolazione delle idee è aperta alla relazione con la città. L’assessora alla scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elenaha presentato e discusso con i dirigenti la proposta di unche sancisca e formalizzi la collaborazione tra la città e la comunità scolastica. "L’idea principale – commenta – è quella di far sentire tutte le scuole appartenenti alla comunità educante della città e di costruire un dialogo orizzontale e verticale tra i diversi ordini e gradi di scuola. Ogni classe, ogni plesso e ogni scuola sono microcosmi all’interno dei quali si trovano le molteplici sfumature di una società intera.