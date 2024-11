Unlimitednews.it - Bagnaia cade, Martin vince la Sprint e allunga in classifica

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Pecco, è costretto al ritiro e vede allontanarsi il Mondiale. Jorge(Ducati Prima Pramac), invece, adesso ha il titolo a portata di mano. Questo l’esito dellaRace del GP di Malesia di MotoGP, gara vinta dache ha preceduto il connazionale Marc Marquez (Ducati Gresini) ed Enea Bastianini (Ducati). Quarto posto per Alex Marquez (Ducati Gresini), quinto Fabio Quartararo (Yamaha). Sesto posto per Franco Morbidelli (Ducati Prima PRamac), settimo Brad Binder (Ktm), ottavo Jack Miller (Ktm), nono Pedro Acosta (Ktm) e decimo Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Giornata da dimenticare per Peccoche, dopo aver fatto il record della pista conquistando la pole, è scivolato nel corso del secondo giro ed è stato costretto al ritiro e adesso è a 29 punti danelladel titolo mondiale.