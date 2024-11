Infobetting.com - Auxerre-Rennes (domenica 03 novembre 2024 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Leggi tutto su Infobetting.com

Decimo turno di Ligue1 che in questa primadivede il neopromossodi Pelissier impegnato in casa contro ildi Stephan. I diplomats numeri alla mano sono la migliore delle neopromosse, anche grazie alle 3 vittorie su 4 ottenute all’Abbé Deschamps: il pareggio in rimonta sul campo del Lione nell’ultimo turno è un’ulteriore iniezione di fiducia e ha interrotto una serie di 4 InfoBetting: Scommesse Sportive e