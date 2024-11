Thesocialpost.it - Alto Adige, si schianta contro un albero in parapendio: muore a 46 anni Roberto Simonazzi

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un tragico incidente è avvenuto a Plan de Corones, in, dove, un 46enne originario di Parma e residente a Brenzone, in provincia di Verona, ha perso la vita mentre praticava speedflying, una specialità del, di professione elettricista, era conosciuto per la sua passione per gli sport estremi e ricopriva anche il ruolo di presidente dell’associazione Kiteclub di Malcesine.Leggi anche: Corleone, incidente mototrattore: morto il 22enne Giuseppe Graziano L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di domenica, in una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli per il volo. Mentre sorvolava la zona con la sua vela,ha improvvisamente perso la traiettoria, scomparendo dalla vista degli amici che lo accompagnavano. Gli stessi compagni, preoccupati per la sua manovra improvvisa, hanno lanciato l’allarme.