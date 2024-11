Ilrestodelcarlino.it - Alla 2G Carbons la Start Cup Emilia Romagna (e 10mila euro)

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) 2G, l’idea imprenditoriale nata dricerca Unibo a Ravenna, che presto si costituirà come spin-off universitario, ha vinto l’edizione 2024 dellaCup, in collaborazione con Ecosister il progetto finanziato dal Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza - per guidare la transizione ecologica e sostenibile dell’. Laup, incubata presso il Ravenna InnovationLab al Tecnopolo di Ravenna, si è posizionata prima fra altri dodici gruppi partecipanti, aggiudicandosimessi a disposizione dai partner di questa edizione. Si tratta di Iren spa, Bcc Emilbanca, Intesa Sanpaolo, Federazione Regionale Ordini Ingegneri