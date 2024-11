Romadailynews.it - A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne all’uscita di Torrimpietra per lavori

Leggi tutto su Romadailynews.it

Installazione di sensori di traffico: uscita chiusa il 5 e 6 novembre dalle 21:00 alle 6:00 Sulla A12, nelle notti di martedì 5 e mercoledì 6 novembre, saranno effettuatiper l’installazione di sensori di rilevamento del traffico. A causa degli interventi, l’uscita di, per chi proviene dalla SS1 Aurelia, resterà chiusa dalle ore 21:00 alle 6:00 del mattino. I viaggiatori in transito sono invitati a utilizzare l’uscita alternativa di Cerveteri Ladispoli. Gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e i percorsi alternativi saranno disponibili su vari canali, tra cui RTL102.5, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oltre che tramite l’app Muovy, scaricabile gratuitamente. Gli utenti possono inoltre consultare il sito autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile o il network TV Infomoving nelle aree di servizio.