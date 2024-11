Wta Hong Kong 2024: montepremi e prize money - Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Hong Kong 2024, torneo in programma sul cemento dal 28 ottobre al 3 novembre. La russa Diana Shnaider guida il seeding, seguita dalla britannica Katie Boulter e dalla canadese Leylah Fernandez. Spicca la presenza di Simona Halep, omaggiata di una wild card, mentre non figurano tenniste italiane. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV montepremi WTA Hong Kong 2024 PRIMO TURNO – € 2.675 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.739 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.117 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.747 (98 punti) FINALE – € 19.282 (163 punti) VINCITRICE – € 32.631 (250 punti) Wta Hong Kong 2024: montepremi e prize money SportFace. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ile ildel Wta 250 di, torneo in programma sul cemento dal 28 ottobre al 3 novembre. La russa Diana Shnaider guida il seeding, seguita dalla britannica Katie Boulter e dalla canadese Leylah Fernandez. Spicca la presenza di Simona Halep, omaggiata di una wild card, mentre non figurano tenniste italiane. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVWTAPRIMO TURNO – € 2.675 (1 punto) OTTAVI DI FINALE – € 3.739 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.117 (54 punti) SEMIFINALE – € 10.747 (98 punti) FINALE – € 19.282 (163 punti) VINCITRICE – € 32.631 (250 punti) WtaSportFace.

Quinta giornata di gare al Prudential Hong Kong Tennis Open 2024, di scena sui campi in cemento ... In semifinale, la numero 45 WTA se la vedrà con la testa di serie n.°2 del seeding: la britannica ...

Tutto secondo pronostico nel WTA 250 di Hong Kong se non per un match che è stato una sorpresa. Sorpresa che è arrivata in apertura di giornata con il ...

Si è chiusa anche la quarta giornata al Prudential Hong Kong Tennis Open 2024, in scena sul cemento del Victoria Park Tennis Stadium. Tutte a caccia del titolo conquistato nel 2023 da Leylah Fernandez ...

Katie Boulter (No. 29 in world) will meet Yue Yuan (No. 45) on November 2 at the WTA Hong Kong, Hong Kong Women Singles 2024, in Hong Kong, Hong Kong. Seeking a way to keep up with the action? The ...