Bahrain. Cala il sipario su un Mondiale ricco di emozioni che solamente nell’evento conclusivo assegnerà il titolo piloti e costruttori nella classe regina. Porsche è favorita in ogni graduatoria dopo l’affermazione in occasione della 6h del Fuji. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer sono al comando con la 963 ufficiale n. 6 con 150p all’attivo contro i 115p dell’equipaggio n. 50 della Ferrari di Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen ed i 113p della Toyota n. 7 di Nick De Vries/Kamui Kobayashi. I giapponesi sono molto più vicini a Porsche nella classifica costruttori, Toyota GR vanta infatti 151p contro i 161p del brand di Stoccarda. Più indietro Ferrari che vanta 134 punti dopo sette avvincenti appuntamenti da marzo ad oggi. Oasport.it - WEC, Porsche ad un passo dal titolo. Ferrari prova l’impresa in Bahrain Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Ultimo evento questo sabato con il FIA World Endurance Championship con la 8h del. Cala il sipario su un Mondiale ricco di emozioni che solamente nell’evento conclusivo assegnerà ilpiloti e costruttori nella classe regina.è favorita in ogni graduatoria dopo l’affermazione in occasione della 6h del Fuji. Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer sono al comando con la 963 ufficiale n. 6 con 150p all’attivo contro i 115p dell’equipaggio n. 50 delladi Antonio Fuoco /Miguel Molina / Nicklas Nielsen ed i 113p della Toyota n. 7 di Nick De Vries/Kamui Kobayashi. I giapponesi sono molto più vicini anella classifica costruttori, Toyota GR vanta infatti 151p contro i 161p del brand di Stoccarda. Più indietroche vanta 134 punti dopo sette avvincenti appuntamenti da marzo ad oggi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ad undal titolo. Ferrari prova l’impresa in 8h Bahrain;ad undal doppio titolo?; Bahrain, il BoP per la gara che assegna i titoli: Ferrari sorride,meno;| Fuji, 2a Ora:passa davanti a Cadillac;, domenica da sogno per Ferrari e AF Corse: Kubica, Shwartzman e Ye conquistano Austin;rinnova la sua formazione per il 2025: addio a Lotterer e Makowiecki, benvenuto ad Andlauer; Approfondisci 🔍

WEC, Porsche ad un passo dal titolo. Ferrari prova l’impresa in 8h Bahrain

(oasport.it)

Ultimo evento questo sabato con il FIA World Endurance Championship con la 8h del Bahrain. Cala il sipario su un Mondiale ricco di emozioni che solamente ...

WEC | Bahrain, Libere 2: BMW regola Porsche, Ferrari e Toyota

(it.motorsport.com)

Dopo la Peugeot, stavolta è la BMW a mettere in riga i contendenti per il titolo nelle Prove Libere 2 della 8h del Bahrain, ultima tappa della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

WEC | 8 ore del Bahrain 2024, le prove libere del giovedì: tutte le contendenti al titolo nelle prime posizioni

(p300.it)

Terminato il giovedì di prove libere in Bahrain. BMW e Peugeot comandano le classifiche, ma Porsche, Ferrari e Toyota sono nelle prime posizioni ...

Wec, gran finale in Bahrain: Porsche, Ferrari e Toyota si contendono i titoli

(sport.sky.it)

La 8 Ore del Bahrain chiude il 2024 del FIA WEC, che a Sakhir vede tre marchi in piena lotta per i titoli piloti e costruttori. Chi tra Porsche, Ferrari e Toyota avrà la meglio? Live sabato 2/11 su ...