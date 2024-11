Dailymilan.it - Verso Monza-Milan, Paulo Fonseca recupera Tammy Abraham? Le ultime

, per la gara esterna con ilspera di poter contare anche su. Lesulle sue condizioni Ilsi prepara per l'undicesima giornata del campionato di serie A e questa volta si troverà davanti ildi un'ex conoscenza rossonera, Alessandro Nesta. Per l'occasione, misterspera di poter riabbracciare, che durante il match contro l'udinese aveva riportato un problema alla spalla destra, che lo aveva costretto a saltare le sfide con il Club Brugge e il Napoli. Secondo quanto riportato dalleindiscrezioni, l'attaccante inglese potrebbere per la sfida contro i brianzoli., infatti, nella giornata di giovedì 31 ottobre ha svolto una parte dell'allenamento col gruppo e l'altra metà personalizzata.