Usa 2024 Jennifer Aniston ha già votato | Mettiamo fine al caos e alla paura scegliamo Kamala Harris

«Oggi non solo ho votato per l'accesso alla sanità, per la libertà riproduttiva, per la parità di diritti, per le scuole sicure, e per un'economia giusta, ma anche per la sanità e la decenza umana». L'attrice Jennifer Aniston, classe 1969, conosciuta soprattutto per il ruolo di Rachel Green in Friends, tramite il proprio profilo Instagram si lancia nel suo endorsement nei confronti di Kamala Harris. E prosegue: «Ricordatevi che chiunque voi siate e ovunque viviate, la vostra voce conta. Il tuo voto conta. So che non siamo d'accordo su tutto, e questo è il bello di questo Paese, ma buon Dio non siete stanchi di questa negatività l'uno verso l'altro? Le intimidazioni e le continue minacce a chi non la pensa come l'altro?».

Jennifer Aniston vota Kamala Harris: «Mettiamo fine alla paura»

Con un post su Instagram, Jennifer Aniston ha annunciato di aver votato per Harris e Walz: «Mettiamo fine a quest'era di paura e caos».

By Ashish Kumar Singh October 31, 2024 9:17 am Asia/KolkataIST, Updated 9 hours ago ‘Friends’ star Jennifer Aniston made sure to perform her civic duties as she cast her vote for the 2024 US ...

ALBAWABA - The 'Friends' series star Jennifer Aniston posted on her Instagram confirming her participation in the US 2024 presidential elections. Anisto ...

Kamala Harris riceve sostegno da molte star di Hollywood oltre a noti musicisti, influenti imprenditori e filantropi.