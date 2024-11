Inter-news.it - Un Zanetti da Oscar: al vicepresidente Inter la Guirlande d’Honneur

Leggi tutto su Inter-news.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ildell’, Javier, ha presenziato al FICTS ottenendo anche un importantissimo riconoscimento. Il comunicato dell’. RICONOSCIMENTO – “Alto riconoscimento per il Vice President Javierche, nella giornata di giovedì 31 ottobre 2024, ha ritirato la2024, la più alta onorificenza della FICTS – Fédérationnationale Cinéma Télévision Sportifs, considerata l’“della TV e del Cinema sportivo”, riservata ai Personaggi ed alle Istituzioni dello Sport, del Cinema e della Tv, che si sono distinti in una significativa azione di promozione dei valori sportivi. Nella Sala Stampa di Palazzo Lombardia, al Vice President nerazzurro è stato conferito il prestigioso riconoscimento che comprende l’inserimento nella “FICTS Hall of Fame”.