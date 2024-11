Padovaoggi.it - Truffe agli anziani: arrestati due estorsori Leggi tutto su Padovaoggi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Padovaoggi.it: La Polizia, nelle giornate del 25 e 29 ottobre, ha individuato e tratto in arresto un venticinquenne e un ventenne napoletani: il primo aveva tentato di estorcere una somma di denaro ad un’ignara donna di 85 anni, nel Comune di Loreggia; il secondo aveva consumato l’estorsione ai danni di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:due estorsori;due uomini in Campania: così rubavano i risparmi di una vita; Contrastata in Toscana una serie di; Truffadue giovani campani: avevano usato il trucco del "finto corriere" |;truffati per 500mila euro in sette mesi, anche viterbesi tra le oltre 60 vittime; Finti carabinieri etra San Giusto e Ivrea: c'è un'organizzazione; Approfondisci 🔍

Truffe agli anziani: arrestati due estorsori

(padovaoggi.it)

La Polizia, nelle giornate del 25 e 29 ottobre, ha individuato e tratto in arresto un venticinquenne e un ventenne napoletani ...

Truffa del finto incidente, nel mirino gli anziani: due arresti a Padova

(mattinopadova.gelocal.it)

La Polizia ha fermato due giovani responsabili di altrettanti tentativi di estorsione ai danni di due ottantenni a Loreggia e Teolo. Una anziana ha ...

Truffe agli anziani, arrestati due uomini in Campania: così rubavano i risparmi di una vita

(fanpage.it)

I due avevano messo a segno decine di truffe nella città di Roma, portando via soldi e gioielli ad anziani fragili e impossibilitati a difendersi ...

Truffe agli anziani, offensiva dei carabinieri: da gennaio 200 arresti e 3mila denunce. Molti anche a Roma e provincia

(roma.corriere.it)

La campagna di sensibilizzazione da parte dell'Arma è scattata il 10 luglio scorso. Il fenomeno è in diminuzione grazie anche agli incontri formativi con gli anziani e in parrocchia. Circa 40mila denu ...