Trova un localizzatore nel pacco Shein | Sono terrorizzata

(Di venerdì 1 novembre 2024) Compra un abito sue nelun. Dopo il recente episodio in cui una cliente hato uno scorpione vivo in un, il nuovo caso raccontato da Riya, la TikToker, sembra ancora più inquietante: ha infatti scoperto un dispositivo di tracciamento nella tuta appena comprata. Questo dispositivo, simile a un Chipolo o un AirTag, permette di monitorare la posizione della persona che lo possiede attraverso un’app. @bandanabixch14 What yall missed was the panic attack and the police report but ive had these for a lil while now and I had no idea broi feel so violated #fyp #foryoupage #foryou #? original sound – riya Riya ha raccontato di essersi sentita violata e molto spaventata, condividendo il video con i suoi follower su TikTok, dove ha ottenuto milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.