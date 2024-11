Totti è anche Gladiatore. Le mille vite (da testimonial) dell'ex Capitano, in attesa del Como - AGI - Ancora rimbomba nel circo mediatico l'eco delle parole con cui Francesco Totti ventilava la possibilità di un clamoroso ritorno in campo in Serie A a 48 anni tra le file del Como. Scherzava o era serio? Nel caso dell'ex Capitano giallorosso, celebre anche per i libri di barzellette (più o meno involontarie) che lo vedono protagonista, è difficile capire dove finisce la boutade e inizia l'intenzione. In attesa di capire cosa accadrà e se Totti cederà al cuore o si lascerà guidare dalla ragione, l'ex campione di calcio continua a far parlare di sé. Gossip a parte – con qualche nuovo amore più o meno vero che fa la sua comparsa sui rotocalchi – lo vediamo in molte pubblicità, come testimonial di brand diversissimi, dalle automobili al poker online, dall'abbigliamento sportivo ai telefonini, dai detersivi ai materassi E adesso tocca al cinema. Arriva Ridley Scott. Agi.it - Totti è anche Gladiatore. Le mille vite (da testimonial) dell'ex Capitano, in attesa del Como Leggi tutto su Agi.it (Agi.it - venerdì 1 novembre 2024)- AGI - Ancora rimbomba nel circo mediatico l'ecoe parole con cui Francescoventilava la possibilità di un clamoroso ritorno in campo in Serie A a 48 anni tra le file del Como. Scherzava o era serio? Nel caso'exgiallorosso, celebreper i libri di barzellette (più o meno involontarie) che lo vedono protagonista, è difficile capire dove finisce la boutade e inizia l'intenzione. Indi capire cosa accadrà e secederà al cuore o si lascerà guidare dalla ragione, l'ex campione di calcio continua a far parlare di sé. Gossip a parte – con qualche nuovo amore più o meno vero che fa la sua comparsa sui rotocalchi – lo vediamo in molte pubblicità, comedi brand diversissimi, dalle automobili al poker online, dall'abbigliamento sportivo ai telefonini, dai detersivi ai materassi E adesso tocca al cinema. Arriva Ridley Scott.

