Il Napoli di Antonio Conte è la squadra del momento, gli azzurri provano la fuga e le altre arrancano: anche la Juventus di Thiago Motta e i rimpianti bianconeri aumentano Dal turno infrasettimanale di campionato ci si aspettavano verdetti importanti per l'alta classifica e sono arrivati, ma per certi versi sorprendenti. Il Napoli, che inaugurava il ciclo di ferro che per molti dirà la verità sulle ambizioni dei partenopei, lo ha fatto Alla grande con il blitz di San Siro per 2-0, piegando il Milan. Riuscendo a tenere a distanza l'Inter e allungando, addirittura, sulla Juventus. Thiago Motta bocciato: "Alla Juventus serviva Conte" – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il risultato a sensazione arriva infatti dallo 'Stadium' di Torino, dove i bianconeri non vanno al di là del pareggio per 2-2 contro il Parma, rimontando per due volte da situazioni di svantaggio.

Thiago Motta bocciato: “Alla Juventus serviva Conte”

Antonio Conte guarda tutti dall'alto in classifica, la fuga del Napoli scatena rimpianti anche alla Juventus: doccia fredda per Thiago Motta ...

Thiago Motta diretta conferenza prima di Udinese-Juve: segui le parole del tecnico oggi LIVE

Le parole di Thiago Motta alla vigilia della partita: aggiornamenti in tempo reale. Quella di oggi è una giornata speciale per la Juventus: non solo per la vigilia della prossima partita di campionato ...

Juve, i motivi del momento no di Thiago Motta: da Vlahovic a Koop, cosa non va

I tifosi incolpano la difesa per lo scarso rendimento della squadra, ma i numeri della formazione bianconera dicono altro ...

“Un disastro”, bocciato dopo Juve-Stoccarda e per Thiago Motta ora è un problema

Prestazione di squadra altamente negativa per i bianconeri contro i tedeschi. C'è però un bocciato d'eccellenza. Ieri sera la Juventus ha affrontato lo Stoccarda in quel di Torino in un match valevole ...