Supergirl: Woman of Tomorrow, Eve Ridley si unisce al cast nel ruolo di Ruthye Mary Knolle

Deadline riporta che Supergirl: Woman of Tomorrow ha ingaggiato l'attrice Eve Ridley, già vista in Il problema dei 3 corpi, per il ruolo di Ruthye Mary Knolle. La stella della dodicenne è in ascesa dopo aver interpretato Follower nella serie Netflix di D.B. Weiss, David Benioff e Alexander Woo, ma questo sarà dunque il suo ruolo più importante fino ad oggi. Come spiega il sito, "nel fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow, il cattivo è Krem della Collina Gialla, che uccide il padre di una giovane aliena. La ragazza coinvolge Supergirl nel conflitto. Knolle è una guerriera nobile e onorevole che viaggia attraverso la galassia con Supergirl per dare la caccia a Krem che ha ucciso suo padre a sangue freddo".

Eve Ridley nel cast di Supergirl: Woman of Tomorrow

Deadline informa, citando alcune fonti, che la giovane attrice Eve Ridley (3 Body problem) è entrata nel cast di Supergirl: Woman of Tomorrow, l'adattamento sul personaggio DC Comics

Supergirl, Sasha Calle rivela: "Dopo The Flash avevo un contratto per tanti altri film DC"

L'attrice, che ha interpretato Supergirl in The Flash del DCEU, nel DCU sarà sostituita dalla star di House of the Dragon Milly Alcock.

SUPERGIRL: WOMAN OF TOMORROW Casts 3 BODY PROBLEM Star As Ruthye Mary Knolle

Deadline reports that Supergirl: Woman of Tomorrow has cast 3 Body Problem 's Eve Ridley as Ruthye Mary Knolle. The 12-year-old's star is on the rise after playing Follower in D.B. Weiss, David ...

Supergirl DCU Movie Casts 3 Body Problem Star as Ruthye

Woman of Tomorrow movie directed by Craig Gillespie casts 3 Body Problem star Eve Ridley in the Ruthye Mary Knolle role.