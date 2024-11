Wired.it - Suicidio assistito, sarà l'AI a occuparsene in futuro? Leggi tutto su Wired.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Wired.it: Il primo caso della donna che ha scelto di morire con la capsula in 3D ha scatenato un dibattito importante sul diritto alla morte

Suicidio assistito, sarà l'AI a occuparsene in futuro?

(wired.it)

Il primo caso della donna che ha scelto di morire con la capsula in 3D ha scatenato un dibattito importante sul diritto alla morte ...

Suicidio assistito. In Lombardia parere negativo alla Pdl Coscioni: “È competenza statale”. L’ex assessore Gallera, Forza Italia, vota sì

(quotidianosanita.it)

Dopo il parere negativo delle commissioni congiunte Affari istituzionali e Sanità, il progetto di legge saràà ora trasmesso al Consiglio regionale per essere discusso entro il 21 novembre. Forte (rela ...

Prima del suicidio assistito la Lombardia assicuri il diritto alle cure palliative

(tempi.it)

Per la Consulta sono la priorità assoluta, «la presenza o meno di questo tipo di assistenza può condizionare la scelta dei malati». E sono troppi i cronici complessi che oggi «non ricevono risposta al ...

Fine vita, via libera al suicidio assistito per Laura Santi

(corrieredellumbria.it)

Dopo la Asl anche il comitato etico regionale ha riconosciuto l'esistenza di tutti i requisiti della 49enne perugina ...