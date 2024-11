reparto di ortopedia era Sparito dall’ospedale di Codogno ai tempi del Covid: la mancanza di personale aveva portato allo smantellamento dei posti letto. Ora però, facendo leva sulle indicazioni di Asst del giugno 2023, il servizio Torna nel nosocomio di viale Marconi. Ieri è arrivata la comunicazione ufficiale: da lunedì sarà operativa la Sala Gessi, al piano terra del presidio ospedaliero. Sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e si occuperà del trattamento dei pazienti provenienti dal Pronto soccorso in caso di emergenze ortopediche e traumatologiche – quindi con un medico presente – ma anche della gestione dell’attività ambulatoriale come prime visite e controlli post accesso al Pronto soccorso e post chirurgiche, infiltrazioni terapeutiche. Sarà anche di supporto e consulenza ai reparti. Ilgiorno.it - Sparito ai tempi del Covid. Torna il reparto ortopedia Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Ildieradall’ospedale di Codogno aidel: la mancanza di personale aveva portato allo smantellamento dei posti letto. Ora però, facendo leva sulle indicazioni di Asst del giugno 2023, il servizionel nosocomio di viale Marconi. Ieri è arrivata la comunicazione ufficiale: da lunedì sarà operativa la Sala Gessi, al piano terra del presidio ospedaliero. Sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e si occuperà del trattamento dei pazienti provenienti dal Pronto soccorso in caso di emergenze ortopediche e traumatologiche – quindi con un medico presente – ma anche della gestione dell’attività ambulatoriale come prime visite e controlli post accesso al Pronto soccorso e post chirurgiche, infiltrazioni terapeutiche. Sarà anche di supporto e consulenza ai reparti.

Sparito ai tempi del Covid. Torna il reparto ortopedia

Sarà attivo dal lunedì al venerdì. Il reparto di Ortopedia era sparito dall'ospedale di Codogno ai tempi del Covid: la mancanza di personale aveva portato allo smantellamento dei posti letto. Ora però ...

