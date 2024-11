Ilgiorno.it - Sosta selvaggia davanti alle scuole. Arriva in via Vittorio Emanuele il presidio intermittente dei vigili

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Marciapiedi poco sicuri e caos fuori dnelle ore di punta, all’entrata e all’uscita. Il Comune ha previsto, anche se non in maniera continuativa, undella Polizia locale in viadove insistono la materna Rapelli e la parte retrostante dell’elementare Anna Vertua Gentile, in una zona lasciata finora senza alcun controllo. Il problema però riguarda diverse aree della città: la mappa dei disagi comprende soprattutto le aree centrali, da viale Pietrasanta e Cattaneo dove laè all’ordine del giorno. Ma al suono della campanella il caos attanaglia pure il tratto di viaall’altezza dell’incrocio con via Carducci dove, per esempio, spesso il pullman del trasporto scolastico non riesce a passare a causa delle macchine dei genitori inai bordi della carreggiata.