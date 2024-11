Donnapop.it - Qui non è Hollywood, chi è Federica Pala, l’attrice che fa Sarah Scazzi?

Leggi tutto su Donnapop.it

(Donnapop.it - venerdì 1 novembre 2024)è la giovane interprete della mini serie Qui non è, dove indossa i panni della protagonista. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale! Leggi anche: Michele Misseri sconvolge: «Sono stato violentato», poi la sua verità suAppena diciassettenne, eppure ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema 2024 di Roma come una vera diva! Lei èinterprete dinella mini serie firmata Disney + Qui non è. Appassionata del mondo della recitazione fin da piccola,vanta già varie esperienze professionali nel piccolo e nel grande schermo, collezionando diversi consensi da parte degli addetti ai lavori.