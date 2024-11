PS5 Pro, quando vengono pubblicate le recensioni ed i video unboxing? Risponde un noto insider - quando escono le recensioni di PS5 Pro? quando verranno pubblicati video unboxing della nuova console di Sony? A svelare tutte queste informazioni è stato Tom Henderson, uno degli insider più noti ed affidabili del mondo dei videogiochi. Il leaker ha quindi rivelato che i video degli unboxing di PlayStation 5 Pro potranno essere pubblicati a partire dalla giornata del 4 novembre, mentre le recensioni potranno essere condivise appena un paio di giorni più tardi, precisamente a partire dalla giornata del 6 novembre. Di conseguenza le recensioni di PS5 Pro verranno pubblicate appena un giorno prima il lancio ufficiale, in programma lo ricordiamo nella giornata del 7 Novembre 2024 ad un prezzo consigliato di 799,99 euro per la versione digitale. Game-experience.it - PS5 Pro, quando vengono pubblicate le recensioni ed i video unboxing? Risponde un noto insider Leggi tutto su Game-experience.it (Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)escono ledi PS5 Pro?verranno pubblicatidella nuova console di Sony? A svelare tutte queste informazioni è stato Tom Henderson, uno deglipiù noti ed affidabili del mondo deigiochi. Il leaker ha quindi rivelato che ideglidi PlayStation 5 Pro potranno essere pubblicati a partire dalla giornata del 4 novembre, mentre lepotranno essere condivise appena un paio di giorni più tardi, precisamente a partire dalla giornata del 6 novembre. Di conseguenza ledi PS5 Pro verrannoappena un giorno prima il lancio ufficiale, in programma lo ricordiamo nella giornata del 7 Novembre 2024 ad un prezzo consigliato di 799,99 euro per la versione digitale.

PS5 Pro è arrivata, presto anche la recensione: cosa volete sapere sulla console? Fate le vostre domande!

PS5 Pro è finalmente arrivata in redazione e presto arriverà anche la recensione: cosa volete sapere sulla console? Fate le vostre domande nei commenti sotto a questa notizia.

PS5 Pro non ha il logo '8K' ed è 'disc-free': varie curiosità dalle nostre prime foto sulla confezione

Sony ha iniziato lo sviluppo di PS5 Pro poco prima del lancio della PS5 standard, facendo partire attivamente il progetto non appena venne rilasciata la console a fine 2020. Hideaki Nishino, CEO… ...

Lo sviluppo di PS5 Pro è iniziato al lancio di PS5

Sony ha iniziato lo sviluppo di PS5 Pro poco prima del lancio della PS5 standard, facendo partire attivamente il progetto non appena venne rilasciata la console a fine 2020. Hideaki Nishino, CEO di Pl ...

PS5 Pro: arrivano finalmente le specifiche ufficiali?

PS5 Pro, annunciata settimane fa, ha già dimostrato di aver attirato grande attenzione. A prova di ciò, i pre-order aperti hanno già fatto sold-out per la versione dedicata al trentesimo ...