Proteste in Borgo San Paolo: tensioni crescono sul futuro del centro di permanenza per il rimpatrio

Centinaia di manifestanti hanno invaso le strade di Borgo San Paolo, creando un'atmosfera carica di tensione e conflitto. I partecipanti hanno sfilato con striscioni e cori, rivendicando i loro diritti contro una possibile riapertura del centro di permanenza per il rimpatrio di Corso Brunelleschi, chiuso lo scorso anno. La mobilitazione, orchestrata dal centro Sociale Occupato e Autogestito Gabrio, ha visto la partecipazione di gruppi anarchici e rappresentanti di altre realtà locali, tutti uniti da un comune disappunto verso le politiche migratorie e l'idea di un ritorno a strutture giudicate "razziste". 

La storia controversa del Cpr di Torino

Il centro di permanenza per il rimpatrio di Torino ha una storia segnata da episodi di ribellione e controversie sul trattamento dei migranti.

Protesta accesa per le strade del quartiere San Paolo contro il ritorno del centro di rimpatrio di corso Brunelleschi. Montaruli: "Inaccettabile violenza contro le istituzioni e le forze dell'ordine" ...

Alcune centinaia di persone si sono ritrovate oggi pomeriggio a Torino, in piazza Robilant, nel quartiere Borgo San Paolo, per protestare contro la possibile riapertura del centro di permanenza per il ...

(ANSA) - SAN PAOLO, 07 SET - Migliaia di persone stanno ... un video su Instagram invitando i suoi simpatizzanti alla protesta, indetta contro il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes ...

