PROBABILE FORMAZIONE Milan Paulo Fonseca non cambia idea | Rafael Leao resta in panchina Terracciano cambia fascia

(Dailymilan.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ladela Monza?noninOrmai è muro contro muro.(e società, forse) da una parte edall’altra. In un angolo. Da solo. Da solo per scelta. Perché ha deciso di non seguire il proprio allenatore. Continuare a giocare come sa, non come dovrebbe. La differenza c’è, è sostanziale. È tanta e costringe l’allenatore a portare avanti le proprie idee davanti alla squadra e anche ai tifosi sempre più divisi tra chi vuole Rafa in campo e chi è stanco degli atteggiamenti dell’attaccante portoghese. A Monza, contro la squadra di Alessandro Nesta, Noah Okafor vestirà ancora una volta la maglia da titolare. Tocca a lui e non a Chukwueze (Pulisic se sta bene non si tocca) cercare di dimostrare chenon è un pazzo suicida ma un allenatore che ha deciso di decidere.