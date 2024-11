Ilfattoquotidiano.it - Paolo Mieli, Paolo Rossi e Sergio Rubini ospiti di Peter Gomez a La Confessione sabato 2 novembre alle 20.15 su Rai3

(Di venerdì 1 novembre 2024)sono glidella terza puntata della ‘La’, un programma condotto dasu Rai 320.15, un faccia a faccia schietto e mai banale sulla vita professionale e privata di personaggi che hanno lasciato un segno nei loro rispettivi campi. L’ex direttore, oggi editorialista de Il Corriere della Sera, racconterà la sua vita di grandi cambiamenti, dall’infatuazione intellettuale per Potere operaio, al lavoro nelle redazioni dei più importanti giornali d’Italia, senza tralasciare un commento sull’attualità più stringente in Medio Oriente. L’attore comico, in teatro con ‘Questa sera si recita a soggetto. Il metodo Pirandello’, ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi al mitico Derby club di Milano, fino ai successi in tv e sui palchi di tutta Italia.