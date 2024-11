Pallamano A Gold / Anche la Publiesse Chiaravalle sfida la terza in classifica: arriva la Raimond Sassari - Dopo il rinvio del derby contro Camerano, arrivano i sardi dell’ex Cingoli Codina Vivanco. Verdino: “Due mesi fondamentali” Chiaravalle, 1° novembre 2024 – Subito un’annotazione: domani, sabato 2 novembre, la Publiesse Chiaravalle gioca alle ore 15. Decima giornata di Serie A Gold, i biancoblu ricevono la visita della Raimond Sassari al PalaSport Comunale. Una gara, sulla carta, tostissima, da affrontare al massimo delle potenzialità della squadra di Guidotti. Nonostante le assenze, pesanti, di Francisco Cuello (impegnato con la Nazionale Argentina Under 21), Hammouda e SAnchez, entrambi squalificati. Oltre al lungodegente Juan Pablo Cuello, in fase di riabilitazione e che non vediamo l’ora di riabbracciare sul parquet. .com - Pallamano A Gold / Anche la Publiesse Chiaravalle sfida la terza in classifica: arriva la Raimond Sassari Leggi tutto su .com (.com - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo il rinvio del derby contro Camerano,no i sardi dell’ex Cingoli Codina Vivanco. Verdino: “Due mesi fondamentali”, 1° novembre 2024 – Subito un’annotazione: domani, sabato 2 novembre, lagioca alle ore 15. Decima giornata di Serie A, i biancoblu ricevono la visita dellaal PalaSport Comunale. Una gara, sulla carta, tostissima, da affrontare al massimo delle potenzialità della squadra di Guidotti. Nonostante le assenze, pesanti, di Francisco Cuello (impegnato con la Nazionale Argentina Under 21), Hammouda e Sz, entrambi squalificati. Oltre al lungodegente Juan Pablo Cuello, in fase di riabilitazione e che non vediamo l’ora di riabbracciare sul parquet.

