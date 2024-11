carcere, l’accusa è di Omicidio: lo inchiodano tre diversi testimoni. Effettuati i primi accertamenti sul corpo di Aurora È caduta nel vuoto lo scorso 25 ottobre, precipitando dall’ultimo piano del palazzo in cui abitava con la famiglia, in provincia di Piacenza. Sebbene sulle prime si fosse pensato ad un suicidio, tesi a cui i genitori e la sorella non hanno mai creduto, nel giro di pochi giorni è invece emersa la strada dell’Omicidio che, secondo chi indaga, sarebbe stato commesso dall’ex fidanzato 15enne, oggi in carcere con l’accusa di Omicidio. Le mani della 13enne hanno i segni dei colpi dell’ex: lui resta in carcere (cityrumors. Cityrumors.it - Omicidio di Piacenza, sulle mani della 13enne i segni dei colpi dell’ex che resta in carcere. Cosa hanno raccontato tre testimoni Leggi tutto su Cityrumors.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cityrumors.it: Il 15enne rimane in, l’accusa è di: lo inchiodano tre diversi. Effettuati i primi accertamenti sul corpo di Aurora È caduta nel vuoto lo scorso 25 ottobre, precipitando dall’ultimo piano del palazzo in cui abitava con la famiglia, in provincia di. Sebbeneprime si fosse pensato ad un suicidio, tesi a cui i genitori e la sorella nonmai creduto, nel giro di pochi giorni è invece emersa la strada dell’che, secondo chi indaga, sarebbe stato commesso dall’ex fidanzato 15enne, oggi incon l’accusa di. Ledei: luiin(cityrumors.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:morta adopo la caduta dal balcone, il fidanzato resta in carcere: il dettaglio delle; Lacaduta dal terrazzo, testimone inchioda il fidanzato: "L'ho visto che buttava giù Aurora"; Tredicenne morta a, medico legale: segni di colpi sulledi Aurora; Tredicenne caduta dal balcone a: sullesegni compatibili coi colpi dati dal fidanzato; Tredicenne morta a, il fidanzato resta in carcere; Aurora, fermo convalidato per l'ex. Laaveva i segni sullecompatibili con i colpi inferti dal 15enne; Approfondisci 🔍

La 13enne morta cadendo dal balcone aveva segni sulle mani compatibili coi colpi: l’ex fidanzato resta in carcere

(msn.com)

Resta in carcere il 15enne accusato di aver gettato nel vuoto l’ex fidanzatina di 13 anni a Piacenza. Il giovane, la cui udienza di convalida si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, ...

La morte della 13enne Aurora a Piacenza: emersi segni sulle mani compatibili con i colpi

(gazzettadelsud.it)

Ci sarebbe un testimone chiave che il 25 ottobre ha visto Aurora, la tredicenne morta a Piacenza, e il fidanzato, il 15enne fermato per omicidio, poco prima che lei cadesse dal palazzo. Lo scrivono Li ...

Tredicenne morta a Piacenza, medico legale: segni di colpi sulle mani di Aurora

(msn.com)

Il 15enne resta in carcere Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato oggi, 31 ottobre, il fermo del 15enne. Confermata anche la misura cautelare: il ragazzino resta quindi in carcere, dov ...

13enne morta a Piacenza, la Procura accusa il fidanzato: "Ha provato ad aggrapparsi, lui le colpiva le mani"

(notizie.virgilio.it)

La ricostruzione secondo l'accusa della morte della 13enne caduta dal balcone a Piacenza: il racconto di un testimone che inchioderebbe il fidanzato 15enne ...