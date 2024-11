Spagna è ancora nell’incubo dell’alluvione e nelle ultime ore è continuato a salire il numero delle vittime. Tanti gli italiani che vivono lì e che, in questi giorni, stanno testimoniando la drammatica situazione telefonando a parenti o amici. Tra questi, anche una coppia di ascolani, Eleonora Vallorani e Andrea Rampa, che vivono a Valencia, nella zona a sud-est della città, a pochi chilometri da una delle aree maggiormente devastate dal maltempo. Eleonora si trova in Spagna da quattro anni e insegna inglese in una scuola privata. Andrea, invece, è un ricercatore e ha raggiunto la compagna da pochi mesi. Da martedì, però, entrambi sono chiusi in casa perché è tanta, troppa, la paura di uscire. Ilrestodelcarlino.it - Nel disastro di Valencia. Due ascolani in Spagna:: "Devastazione e paura, sono giornate di angoscia" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Migliaia di persone ancora senza elettricità. Molte strade ancora chiuse. Fango ovunque. Servizio ferroviario sospeso e soprattutto più di cento morti in tutto il paese. Laè ancora nell’incubo dell’alluvione e nelle ultime ore è continuato a salire il numero delle vittime. Tanti gli italiani che vivono lì e che, in questi giorni, stanno testimoniando la drammatica situazione telefonando a parenti o amici. Tra questi, anche una coppia di, Eleonora Vallorani e Andrea Rampa, che vivono a, nella zona a sud-est della città, a pochi chilometri da una delle aree maggiormente devastate dal maltempo. Eleonora si trova inda quattro anni e insegna inglese in una scuola privata. Andrea, invece, è un ricercatore e ha raggiunto la compagna da pochi mesi. Da martedì, però, entrambichiusi in casa perché è tanta, troppa, ladi uscire.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Neldiin Spagna:: "Devastazione e paura, sono giornate di angoscia";Ascoli, a Pineto arriva l'ennesima sconfitta (1-0); Incidente A14, camion a fuoco in galleria Vinci ad Ascoli: 1 morto, traffico bloccato per chilometri; Scontro tra caccia Tornado, tutti assolti per la morte dei 4 piloti: “Fatto non sussiste”; Alluvioneil racconto della pratese Noemi Neri |in strada negozi presi d’assalto; Approfondisci 🔍

Nel disastro di Valencia. Due ascolani in Spagna:: "Devastazione e paura, sono giornate di angoscia"

(ilrestodelcarlino.it)

Tra questi, anche una coppia di ascolani, Eleonora Vallorani e Andrea Rampa, che vivono a Valencia, nella zona a sud-est della città, a pochi chilometri da una delle aree maggiormente devastate dal ...

Valencia, cimitero di fango: viaggio all’epicentro dell’alluvione. Arrestati 40 sciacalli

(msn.com)

I luoghi del disastro si chiamano Riba-Roja, Torrent, Picanya, Paiporta, Sedavì, Massanassa, ma anche il quartiere La Torre di Valencia, dove in un garage ... le inferriate davanti alle finestre, ...

Massimiliano, il volontario che ha sfidato il disastro di Valencia per portare il midollo osseo in tempo ad una ragazzina

(msn.com)

Una corsa contro il tempo per portare il midollo osseo attraverso le strade alluvionate di Valencia e salvare così la vita a una ... Ma sì, in questo tipo di servizio che in due anni e mezzo ho fatto ...

Apocalisse a Valencia, polemiche sulla mancata allerta

(ilsecoloxix.it)

I morti qui sono stati almeno 34, compresi due agenti della Guardia National ... Un’enormità se si pensa che quella di Valencia è una zona nota per il suo clima secco e soleggiato. Colpa di una massa ...