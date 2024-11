MotoGP Malesia 2024 risultati e classifica prove libere 1 | Bagnaia precede Vinales Martin 6

Leggi tutto su Sportface.it

Ie ladelle1 del GP di, diciannovesimo e penultimo appuntamento del mondiale. A Sepang, è Francescoa far segnare il miglior tempo in 1:58.795, aprendo in questo modo un weekend fondamentale nella corsa al titolo. Dietro a Pecco, lontano sette decimi, ecco Maverickcon l'Aprilia, mentre Marco Bezzecchi è a oltre un secondo del torinese. Sesta posizione per Jorge, che paga però 1?6 di svantaggio. Usciti definitivamente dai giochi per il titolo la scorsa settimana in Thailandia, Marc Marquez e Enea Bastianini chiudono la sessione rispettivamente in dodicesima e quattordicesima posizione. Da sottolineare anche la nona posizione di Andrea Iannone, che negli ultimi due appuntamenti stagionali sostituisce Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del team VR46.