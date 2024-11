Oasport.it - MotoGP, le previsioni meteo a Sepang: rischio pioggia sempre in agguato tra sabato e domenica

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il weekend del Gran Premio della Malesia 2024, penultimo appuntamento della stagione, è cominciato quest’oggi con due sessioni asciutte per quanto riguarda la. Aperò ilnon va mai sottovalutato ed in effetti leper i prossimi giorni sono abbastanza incerte, rendendo ancor più emozionante un fine settimana potenzialmente cruciale in ottica iridata. Jorge Martin si presenta in Malesia da leader del Mondiale con un margine di 17 punti su Francesco Bagnaia, quindi la sfida è ancora apertissima e ogni singola variabile rischia di fare la differenza in un senso o nell’altro. Il fattorediventa quindi determinante, come già avvenuto quest’anno per esempio a Misano, quando Martinator buttò via la gara fermandosi ai box per passare alle gomme rain e lasciando per strada tanti punti.