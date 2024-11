David Alonso ha chiuso al comando le pre-qualifiche 1 del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Sepang abbiamo vissuto una sessione lineare sull’asciutto (dopo la pioggia della mattinata) con 33 °C per quanto riguarda l’atmosfera e ben 51 °C su un asfalto rovente. Da questo scenario perfetto è emerso il dominato di questa stagione, il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar), a caccia del 13° successo di questa annata, che ha chiuso la sessione al comando con il tempo di 2:11.241 con 216 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard), mentre in terza posizione si classifica il giapponese Tayio Furusato (Honda Asia) a 0.466, che conferma il suo momento di forma decisamente positivo. Oasport.it - Moto3, David Alonso domina anche le pre-qualifiche del GP di Malesia, Lunetta e Nepa in top14 Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: E chi se non lui? Il solitoha chiuso al comando le pre-1 del Gran Premio di, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Sepang abbiamo vissuto una sessione lineare sull’asciutto (dopo la pioggia della mattinata) con 33 °C per quanto riguarda l’atmosfera e ben 51 °C su un asfalto rovente. Da questo scenario perfetto è emerso ilto di questa stagione, il colombiano(CF Moto Aspar), a caccia del 13° successo di questa annata, che ha chiuso la sessione al comando con il tempo di 2:11.241 con 216 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard), mentre in terza posizione si classifica il giapponese Tayio Furusato (Honda Asia) a 0.466, che conferma il suo momento di forma decisamente positivo.

Moto3, David Alonso domina anche le pre-qualifiche 1 del GP di Malesia, Lunetta e Nepa in top14

