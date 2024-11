Massimiliano Napolitano: un volontario della protezione civile in prima linea per una vita - Facebook WhatsApp Twitter Un evento drammatico ha segnato la vita della città di Valencia quando il maltempo ha portato a un’improvvisa alluvione. Durante questi momenti di crisi, Massimiliano Napolitano, un impegnato volontario del Nucleo Operativo della protezione civile, ha dimostrato come la generosità e il coraggio possano fare la differenza. La sua missione era chiara, e nonostante le difficoltà, il suo obiettivo era uno solo: garantire la consegna di un midollo osseo vitale per salvare la vita di una giovane ragazza. Una situazione di emergenza inaspettata Valencia ha vissuto momenti di vera angoscia a causa di forti piogge che hanno causato ristagni d’acqua in molte zone, mettendo a dura prova i servizi di emergenza. Le strade si sono popolate di acqua, rendendo impraticabili i trasporti e limitando i movimenti dei cittadini. Gaeta.it - Massimiliano Napolitano: un volontario della protezione civile in prima linea per una vita Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Un evento drammatico ha segnato lacittà di Valencia quando il maltempo ha portato a un’improvvisa alluvione. Durante questi momenti di crisi,, un impegnatodel Nucleo Operativo, ha dimostrato come la generosità e il coraggio possano fare la differenza. La sua missione era chiara, e nonostante le difficoltà, il suo obiettivo era uno solo: garantire la consegna di un midollo osseole per salvare ladi una giovane ragazza. Una situazione di emergenza inaspettata Valencia ha vissuto momenti di vera angoscia a causa di forti piogge che hanno causato ristagni d’acqua in molte zone, mettendo a dura prova i servizi di emergenza. Le strade si sono popolate di acqua, rendendo impraticabili i trasporti e limitando i movimenti dei cittadini.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: undellacivile in prima linea per una vita; Tra le strade sommerse di Valencia per salvare vite: la storia del barlettano; La testimonianza delitaliano: “Così nell’inferno di Valencia sono riuscito a consegnare il midoll…;di Barletta, salva la vita di un paziente a Valencia; Il racconto delpugliese in Spagna: «Dovevo salvare la vita a un paziente in attesa di trapianto»; ?? Valencia: la solidarietà da Firenze e l’impresa ‘salvavita’; Approfondisci 🔍

Massimiliano, il volontario che ha sfidato il disastro di Valencia per portare il midollo osseo in tempo ad una ragazzina

(msn.com)

«Quando sono arrivato, grazie ad una coppia di spagnoli, ho visto la devastazione ma io dovevo andare avanti. Siamo arrivati poco prima dell'intervento, so che la ragazzina ce l'ha fatta» ...

Valencia, Massimiliano sfida l'alluvione e consegna un midollo osseo per una bambina ammalata: il gesto eroico salva la piccola

(msn.com)

Nell'alluvione che ha colpito Valencia, Massimiliano Napolitano, 61enne, agente di commercio che opera per il Nucleo operativo di protezione civili ... Il lavoro del volontariato è fatto di molti ...

Alluvione Spagna, il miracolo del volontario italiano che consegna il midollo osseo all’ospedale di Valencia mentre infuria la Dana

(ilfattoquotidiano.it)

Mentre il sud este della Spagna Valencia veniva devastata dall’alluvione, Massimiliano Napolitano, volontario dell’organizzazione fiorentina Nucleo operativo di Protezione civile – logistica dei ...

Il racconto del volontario pugliese in Spagna: «Dovevo salvare la vita a un paziente in attesa di trapianto»

(msn.com)

Ha sfidato le alluvioni che stanno colpendo la Spagna, e in particolare la città di Valencia, per una missione salvavita. Massimiliano Napolitano, volontario (pugliese, di Barletta) dell'organizzazion ...