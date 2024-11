LIVE – Napoli-Atalanta, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 1 novembre 2024) Alle 14:30 di oggi, venerdì 1° novembre Antonio Conte parlerà in conferenza stampa in vista di Napoli-Atalanta, match dell’undicesima giornata di Serie A 2024/2025 con fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 3 novembre. Il Napoli ha 25 punti, è primo e sogna la fuga, ma dovrà vedersela contro la terza della classe, che vanta il miglior attacco della Serie A con 26 gol. Quale sarà la formazione scelta da Conte? Come sta Lobotka? Tante le domande a due giorni dal match. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale a partire dalle 14:30 per non perdere neanche una parole delle dichiarazioni dell’allenatore della capolista. COME VEDERE LA conferenza IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 14:20 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Tra pochi minuti Antonio Conte presenterà in conferenza stampa la sfida tra Napoli e Atalanta. Leggi tutto su Sportface.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Alle 14:30 di oggi, venerdì 1° novembre Antonioparlerà inin vista di, match dell’undicesima giornata di Serie A 2024/2025 con fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 3 novembre. Ilha 25 punti, è primo e sogna la fuga, ma dovrà vedersela contro la terza della classe, che vanta il miglior attacco della Serie A con 26 gol. Quale sarà la formazione scelta da? Come sta Lobotka? Tante le domande a due giorni dal match. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dalle 14:30 per non perdere neanche una parole delle dichiarazioni dell’allenatore della capolista. COME VEDERE LAIN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14:20 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Tra pochi minuti Antoniopresenterà inla sfida tra

