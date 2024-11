Parmatoday.it - Le Foreste come Custodi del Clima: al Corriere della Sera il caso del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Leggi tutto su Parmatoday.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Parmatoday.it: Uno studio recente pubblicato sulla rivista Nature ha rivelato che le piante in tutto il mondo stanno assorbendo circa il 31% in più di anidride carbonica di quanto si pensasse in precedenza. Questo sorprendente dato emerge da una ricerca guidata dalla Cornell University, con il supporto