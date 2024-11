L’auto perde il controllo e si schianta in un fosso: è grave un uomo - L’auto perde il controllo e finisce in un fossato. L’urto è stato violento e l’uomo al volante del mezzo, un ultranovantenne, ha riportato lesioni importanti. L’uomo infatti si trova in ospedale in gravissimi condizioni.L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio a Prato alla Drava, provincia Trentotoday.it - L’auto perde il controllo e si schianta in un fosso: è grave un uomo Leggi tutto su Trentotoday.it (Trentotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)ile finisce in un fossato. L’urto è stato violento e l’al volante del mezzo, un ultranovantenne, ha riportato lesioni importanti. L’infatti si trova in ospedale in gravissimi condizioni.L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio a Prato alla Drava, provincia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bolzano, l'ile si schianta in un fosso: è grave un uomo;ildell’e si schianta contro un muretto: 22enne in condizioni critiche;ildell'e si ribalta, padre e figlio in ospedale;ildell', finisce fuoristrada e abbatte un palo della Telecom: conducente miracolata, dann;ildell’e si schianta contro il semaforo a Trieste;ildell'e si schianta contro il muro: un ferito; Approfondisci 🔍

Si ribalta con l’auto a 80 anni. Perde il controllo della guida . Corsa a Siena per salvarlo: è grave

(msn.com)

Non ci sono altri veicoli coinvolti: l’anziano ha fatto tutto da solo, non si esclude l’ipotesi del malore. Imprigionato nella vettura è stato liberato dai vigili del fuoco. L’incidente in una zona pe ...

Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e si schianta contro un albero: 61enne muore sul colpo

(ilgazzettino.it)

VICENZA - Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: l'uomo alla guida della vettura, un 61enne, muore per la violenza dell'impatto. L'incidente è avvenuto ...

Auto perde il controllo e si schianta contro una serie di e-bike in sharing

(trentino-suedtirol.ilfatto24ore.it)

Auto perde il controllo e si schianta contro un punto noleggio e-bike. È quanto accaduto giovedì pomeriggio a Riva del Garda. Erano circa le 16:30 quando una Smart è finita fuori dalla carreggiata all ...

Perde il controllo dell'auto e si ribalta in autostrada

(genovatoday.it)

Incidente autonomo nel pomeriggio di sabato 19 ottobre 2024 in autostrada. Il conducente di un'automobile che percorreva lo svincolo di Bolzaneto in direzione Milano sulla A7, ha perso il controllo ...