loro uno scooter dopo averli aggrediti prima verbalmente e poi fisicamente, infine il commissariato di Bagheria è stato assediato dai parenti. Il tutto perché la polizia era intervenuta a sedare una rissa". Lo dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Palermotoday.it - L'aggressione ai poliziotti di Bagheria: "Colpiti anche con uno scooter per aver fatto il loro dovere" Leggi tutto su Palermotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Palermotoday.it: "Hanno scaraventato contro diunodopoli aggrediti prima verbalmente e poi fisicamente, infine il commissariato diè stato assediato dai parenti. Il tutto perché la polizia era intervenuta a sedare una rissa". Lo dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil

Aggressione ai poliziotti. La solidarietà della Uil polizia Palermo. Esigenza aumento di organico ma in Sicilia non risulta

L'aggressione ai poliziotti di Bagheria: "Colpiti anche con uno scooter per aver fatto il loro dovere"

La Uil polizia esprime la sua solidarietà agli agenti e mette in evidenza "la carenza di organico nel commissariato che crea non poche difficoltà" ...

Lite dopo un incidente, la polizia interviene ma scatta l'aggressione: agente colpito con uno scooter

Un incidente stradale, poi la lite e l'aggressione ai danni delle forze dell'ordine. È successo nelle scorse ore a Bagheria dove quattro poliziotti sono stati aggrediti durante un intervento su strada

La lite dopo l'incidente, quattro poliziotti aggrediti nel palermitano

PALERMO – Quattro poliziotti sono stati aggrediti nel palermitano durante un intervento per sedare una lite dopo un incidente stradale.