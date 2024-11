La nuova stazione marittima di Molo Beverello apre al pubblico: in arrivo la vendita dei biglietti (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La nuova stazione marittima di Molo Beverello, recentemente completata, avrà un’apertura ufficiale per la vendita dei biglietti a partire dal lunedì prossimo, 4 novembre. Dopo un lungo periodo di attesa e rinvii, il terminal sarà finalmente attivo per accogliere i passeggeri diretti verso le splendide isole del golfo di Napoli e Sorrento, diventando un importante snodo per il trasporto marittimo nella regione. Un terminal all’avanguardia per il golfo di Napoli La stazione marittima di Molo Beverello si estende su una superficie di 2.400 metri quadrati e rappresenta un significativo investimento da 23 milioni di euro, realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Questa nuova infrastruttura non solo migliora l’aspetto estetico del porto di Napoli, ma offre anche servizi moderni ed efficienti per i passeggeri. Gaeta.it - La nuova stazione marittima di Molo Beverello apre al pubblico: in arrivo la vendita dei biglietti Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, recentemente completata, avrà un’apertura ufficiale per ladeia partire dal lunedì prossimo, 4 novembre. Dopo un lungo periodo di attesa e rinvii, il terminal sarà finalmente attivo per accogliere i passeggeri diretti verso le splendide isole del golfo di Napoli e Sorrento, diventando un importante snodo per il trasporto marittimo nella regione. Un terminal all’avanguardia per il golfo di Napoli Ladisi estende su una superficie di 2.400 metri quadrati e rappresenta un significativo investimento da 23 milioni di euro, realizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Questainfrastruttura non solo migliora l’aspetto estetico del porto di Napoli, ma offre anche servizi moderni ed efficienti per i passeggeri.

Beverello, da lunedì biglietterie attive al nuovo terminal

(ansa.it)

Dopo alcuni rinvii ed un'apertura parziale, solo come sala d'aspetto per i passeggeri in partenza, da lunedì prossimo la nuova stazione marittima di Molo Beverello sarà pienamente operativa anche per ...

