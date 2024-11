Cultweb.it - Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, come finisce il thriller del 1971 con protagonista Clint Eastwood

(Cultweb.it - venerdì 1 novembre 2024): ilè tuo! si conclude con la morte del serial killerper mano dell’Harry. Stanco di servire un sistema che non tutela le vittime, l’uomo getta il proprio distintivo nel fiume, allontanandosi dalla scena dove è avvenuta la sparatoria. Dopo l’omicidio di una giovane donna avvenuto nei pressi di una piscina in cima a un tetto, l’Harry) viene convocato dal capo della polizia di San Francisco (John Larch) affinché si rechi sul luogo del delitto. Intuendo che il colpo sia partito da un grattacielo nelle vicinanze, l’uomo trova il bossolo di un proiettile appartenente al serial killer(Andrew Robinson). Egli,segno ricattatorio, chiede 100 mila dollari per non uccidere altre persone.