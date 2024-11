Nerdpool.it - Il Trono di Spade: in lavorazione il film dedicato alla saga

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Nerdpool.it: Secondo quanto appreso da The Hollywood Reporter, la Warner Bros. sta sviluppando in sordina almeno unambientato nell’universo fantasy di Ildidi George R.R. Martin. Molteplici fonti descrivono il progetto come in una fase iniziale di sviluppo, senza alcun regista, cast o sceneggiatore. Ma la società è intenzionata a esplorare l’idea che Westeros invada le sale cinematografiche. La mossa potrebbe rappresentare un cambiamento nella strategia della società per quanto riguarda la proprietà. Gli showrunner della serie originale di Game of Thrones (David Benioff e Dan Weiss) volevano notoriamente concludere la serie con tre lungometraggi invece della stagione finale del 2019. Anche Martin era entusiasta dell’idea di une nel 2014 l’autore aveva dichiarato a The Hollywood Reporter che i concetti erano stati presi in considerazione.