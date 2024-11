Il Paradiso delle Signore: Pietro Genuardi, Armando Ferraris, lascia la Soap. L'attore è gravemente malato - Una brutta notizia scuote noi fan de Il Paradiso delle Signore. Tra qualche puntata non vedremo più Armando Ferraris. Il suo interprete, Pietro Genuardi, ha informato il pubblico di essere affetto da una grave patologia, che lo ha costretto a lasciare il set della Soap, speriamo per poco tempo. Comingsoon.it - Il Paradiso delle Signore: Pietro Genuardi, Armando Ferraris, lascia la Soap. L'attore è gravemente malato Leggi tutto su Comingsoon.it (Comingsoon.it - venerdì 1 novembre 2024)- Una brutta notizia scuote noi fan de Il. Tra qualche puntata non vedremo più. Il suo interprete,, ha informato il pubblico di essere affetto da una grave patologia, che lo ha costretto are il set della, speriamo per poco tempo.

Pietro Genuardi e la malattia del sangue, l’addio al “Paradiso delle Signore”

Pietro Genuardi è uno dei volti più riconoscibili de "Il Paradiso delle Signore", la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai1. Il suo capo magazziniere Armando Ferraris, presente nel cast a partire ...

L'amato attore da circa un mese ha iniziato le cure contro una "grave patologia grave del sangue", lo ha annunciato sui social ...

Il magazziniere Armando, con la passione per la bicicletta e l’etica del lavoro, dovrà lasciare Il paradiso delle signore. Perché il suo interprete, l’attore milanese Pietro Genuardi, ha scoperto di ...

Tristi notizie per il pubblico del Paradiso delle Signore. Il noto attore Pietro Genuardi, amato dagli spettatori italiani per il ruolo di Armando nella serie, ha rivelato sui suoi canali social di ...