I 127 anni della Juventus festeggiati con il nuovo motto "We Are Youth. Since 1897" e una sfida per i tifosi (Di venerdì 1 novembre 2024) Oggi, venerdì 1 novembre 2024, è il compleanno della Juventus: 127 gli anni della "Vecchia Signora". Era infatti il 1 novembre 1897 quando nacque la società più vincente d'Italia con 36 Scudetti, 15 Coppe Italia, 9 Supercoppe Italiane, un campionato di Serie B, 2 Coppe Campioni/Champions League Torinotoday.it - I 127 anni della Juventus festeggiati con il nuovo motto "We Are Youth. Since 1897" e una sfida per i tifosi Leggi tutto su Torinotoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Oggi, venerdì 1 novembre 2024, è il compleanno: 127 gli"Vecchia Signora". Era infatti il 1 novembrequando nacque la società più vincente d'Italia con 36 Scudetti, 15 Coppe Italia, 9 Supercoppe Italiane, un campionato di Serie B, 2 Coppe Campioni/Champions League

Questa visione trae ispirazione dal nostro stesso nome, Juventus, che deriva dal latino iuventus, e che significa “gioventù”, una parola che racchiude sia lo spirito del nostro club sia la sua ...

Il club bianconero celebra i 127 anni di storia con un video coinvolgendo i campioni di ieri e di oggi TORINO - La Juventus compie 127 anni, e per l’occasione ha pubblicato una nota ufficiale accompag ...

