Halloween ad Acilia | da Domus Ottica una festa per le famiglie e la comunità

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 1 novembre 2024), 31 ottobre 2024 –adè stato un evento di successo e divertimento per tutte ledella zona, grazie all’iniziativa diin via di145. In collaborazione con Pizzeria Il Campione, Edison, Centro Estetico Armonia e benessere, parrucchieri Irisée e il Bar Dolce Risveglio,ha regalato un pomeriggio indimenticabile a circa 450 residenti accorsi a festeggiare insieme. Unadiper grandi e piccini Il piazzale del centro commerciale si è trasformato in un vivace luogo di ritrovo, arricchito dal mercato dei prodotti tipici dei “Piccoli Mercanti” e dall’animazione spettacolare offerta da Alessandro Perrone con la sua “Apshow”.