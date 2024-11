regista che si occuperà di portare al cinema una versione live-action dell’anime Gundam. Da tempo in fase di produzione attiva, l’adattamento live-action del celebre anime è stato affidato a Jim Mickle, lo showrunner della serie di successo Sweet Tooth. La conferma è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline. Il filmmaker si occuperà di scrivere la sceneggiatura e dirigere. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi del 2025. L’adattamento dell’anime Gundam è in fase di produzione oramai da tanti anni sotto il marchio Legendary Pictures. In principio Netflix avrebbe dovuto partecipare alla produzione, con Jordan Vogt-Roberts designato come regista (qui uno dei concept art realizzati dal regista), ma è evidente che lo streamer ed il regista non sono più coinvolti nel progetto. Universalmovies.it - Gundam | Il film live-action ha trovato il suo regista Leggi tutto su Universalmovies.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Universalmovies.it: Legendary Pictures ha finalmente svelato il nome delche si occuperà di portare al cinema una versionedell’anime. Da tempo in fase di produzione attiva, l’adattamentodel celebre anime è stato affidato a Jim Mickle, lo showrunner della serie di successo Sweet Tooth. La conferma è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline. Ilmaker si occuperà di scrivere la sceneggiatura e dirigere. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi del 2025. L’adattamento dell’animeè in fase di produzione oramai da tanti anni sotto il marchio Legendary Pictures. In principio Netflix avrebbe dovuto partecipare alla produzione, con Jordan Vogt-Roberts designato come(qui uno dei concept art realizzati dal), ma è evidente che lo streamer ed ilnon sono più coinvolti nel progetto.

Gundam: il film si farà, ecco chi sarà il regista dell'adattamento live action

Il live action di Gundam ha finalmente trovato il suo regista! A scrivere la sceneggiatura e a dirigere il film sarà infatti Jim Mickle, showrunner di Sweet Tooth. Il film sarà co-sviluppato da ...

