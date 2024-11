Guardiola: «A Barcellona le critiche che fanno più male sono quelle che arrivano dall’interno» - Pep Guardiola, attuale allenatore del City ma grande ex del Barcellona, ha rilasciato un’intervista durante il documentario El Nou Clam, su Tv3, ripresa poi anche da Marca. Durante la lunga chiacchierata ha parlato delle difficoltà incontrate da allenatore del Barcellona. Nella capitale catalana, Guardiola ha vinto praticamente tutto: due Champions, due Mondiale per Club, tre campionati. «Alla fine, capisci che conta solo convincere i tuoi giocatori» Di seguito le sue parole sul Barcellona: «A Barcellona ci sono grandi pretese. Essere allenatore del Barça è la cosa più difficile. È sempre stato così e sempre sarà così. È successo a tutti noi. I colpi (le critiche, ndr) arrivano da ogni parte e ogni giorno. Ma i colpi che fanno più male sono quelli che arrivano dall’interno. Ci sono tante piccole guerre interne ogni giorno al Barça. Ilnapolista.it - Guardiola: «A Barcellona le critiche che fanno più male sono quelle che arrivano dall’interno» Leggi tutto su Ilnapolista.it (Ilnapolista.it - venerdì 1 novembre 2024)- Pep, attuale allenatore del City ma grande ex del, ha rilasciato un’intervista durante il documentario El Nou Clam, su Tv3, ripresa poi anche da Marca. Durante la lunga chiacchierata ha parlato delle difficoltà incontrate da allenatore del. Nella capitale catalana,ha vinto praticamente tutto: due Champions, due Mondiale per Club, tre campionati. «Alla fine, capisci che conta solo convincere i tuoi giocatori» Di seguito le sue parole sul: «Acigrandi pretese. Essere allenatore del Barça è la cosa più difficile. È sempre stato così e sempre sarà così. È successo a tutti noi. I colpi (le, ndr)da ogni parte e ogni giorno. Ma i colpi chepiùquelli che. Citante piccole guerre interne ogni giorno al Barça.

