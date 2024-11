Germania in vigore la nuova legge sul cambio di genere | è sufficiente una dichiarazione all’anagrafe

Leggi tutto su Open.online

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online: Da oggi cambiareè più facile in. Il 1° novembre è entrata inunaintrodotta per volere del governo di Olaf Scholz e accolta con sollievo dalla comunità Lgbtq+ tedesca. D’ora in poi basterà una sempliceper cambiare la propria identità di. Con questa novità, laentra a far parte di quel piccolo gruppo di Paesi europei che hanno messo mano allaper cercare di rendere più facile ildi. Tra questi Danimarca, Belgio, Svizzera e Spagna. Latedesca ne sostituisce una precedente del 1980, che prevedeva – prima di cambiaree nome – l’obbligo di rivolgersi al tribunale e presentare due perizie psichiatriche.